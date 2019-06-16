2019-06-16T18:32:05+03:00
Общество

Жители Кировского района Саратова переживают нашествие мышей

Дарья Вострикова
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Нашествие мышей в Саратове.! другой источник

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Жители Кировского района города Саратова пожаловались на засилие мышей в своем дворе.

По словам горожан, 2-й Магнитный проезд Пугачевского поселка кишит грызунами.

В доказательство местные жители сняли видео прогулки непривычных для города животных. На записи отчетливо видно, что мыши совсем не боятся людей, а спокойно резвятся.

Напомним, что в областном центре остается остается сложной ситуация с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиками который как раз являются грызуны. Повышены эпидемиологические риски.

Из-за вспыхнувших очагов активности этой болезни уже отменены заезды первой смены детских лагерей на Кумысной поляне.

Кроме того, эта болезнь унесла жизнь местной жительницы. Она поступила в больницу в критическом состоянии, однако, несмотря на помощь врачей, спасти ее не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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