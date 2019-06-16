2019-06-16T14:31:04+03:00
Происшествия

В Саратове грузовик снес забор и вылетел на детскую площадку

Трое человек получили травмы
Дарья Вострикова
Поделиться:
Фото ОблспасаФото Облспаса
Изменить размер текста:

Сегодня, 16 июня, во дворе на улице Новоузенской произошло ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, водитель «ГАЗели» съезжал вниз по улице от Кумысной поляны, но потерял управление и попал полосу встречного движения.

Мужчина протаранил забор и влетел на детскую площадку многоквартирного дома.

Фото Облспаса

Фото Облспаса

В результате аварии травмы получили трое человек из салона грузовика.

Сейчас их осматривают специалисты, решается вопрос о госпитализации.

Фото Облспаса

Фото Облспаса

На месте работают сотрудники областной и городской служб спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На весь день без воды остались жители Заводского района
Под Саратовом в столкновении ВАЗов пострадали двое детей
В Саратовской области четыре катера нарушителей отправили на штрафстоянку
В Саратовской области православные верующие отмечают День Святой Троицы
Жители нескольких домов Саратова на весь день остались без воды
Воскресный день в Саратовской области омрачится дождями и грозами
В Саратове толпа агрессивных девушек зарезала мужчину
Дома на проспекте Строителей до утра остались без воды
Футболист сборной России защитил диссертацию в СГУ
В центре Саратова при ремонте дороги в асфальт закатали спецовку
Об итогах заседания Совета директоров ЦБ РФ 14 июня
Находившуюся в федеральном розыске мошенницу задержали росгвардейцы из Саратова
На Усть-Курдюмской произошла массовая авария с фурой
Саратовец пробил бетон ради кражи электрокабеля
Под Саратовом молодая девушка за рулем скутера упала вместе с ним
Студенты СГЮА побывали на бронекатере времен Второй мировой войны
В музее Радищева в Саратове сделают бесплатный вход