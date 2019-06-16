В Саратове грузовик снес забор и вылетел на детскую площадку

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-16T14:31:04+03:00

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Сегодня, 16 июня, во дворе на улице Новоузенской произошло ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, водитель «ГАЗели» съезжал вниз по улице от Кумысной поляны, но потерял управление и попал полосу встречного движения.

Мужчина протаранил забор и влетел на детскую площадку многоквартирного дома.

Фото Облспаса

В результате аварии травмы получили трое человек из салона грузовика.

Сейчас их осматривают специалисты, решается вопрос о госпитализации.

Фото Облспаса

На месте работают сотрудники областной и городской служб спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU