2019-06-16T13:26:31+03:00
Общество

На весь день без воды остались жители Заводского района

Водоснабжение обещают вернуть к 20:00
Дарья Вострикова
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Сегодня, 16 июня, в Заводском районе до 20:00 отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения коснулись жителей 6-го Динамовского проезда, 36-135, 5-го Динамовского проезда, 32-180, 7-го Динамовского проезда, 29/45, 26/40, 59-108, улицы Верхняя стрелковка, улицы Южной, 36, 36 а, 38, 38 а, 38 б, 38 в, 38 г, 40, 42, 42 а, 42 б.

Воду вернут как только будет отремонтирован водопровод на улице Южной, 38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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