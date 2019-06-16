2019-06-16T13:23:24+03:00
Происшествия

Под Саратовом в столкновении ВАЗов пострадали двое детей

В больницу также отправились водитель и пассажирка «четырнадцатой»
Дарья Вострикова
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Фото ОблспасаФото Облспаса
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Сегодня, около 11:00 на трассе Тамбов-Саратов у поворота на село Языковка Татищевского района дорогу не поделили ВАЗ-2114 и ВАЗ-2111.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, госпитализация потребовалась 8-летнему мальчику, 9-летней девочке, пассажирке и водителю из «четырнадцатой».

Кроме того, травмы получили еще одна женщина из салона «Лады». Водитель «одиннадцатой» отделался легкими ушибами и ссадинами.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Сотрудники Облспаса госпитализируют трех человек, детей отправят в областную клиническую больницу.

Фото Облспаса

Фото Облспаса

Остальные участники аварии отказались ехать в медицинское учреждение.

На месте работают спасатели центрально-поисковой областной службы спасения. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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