Под Саратовом в столкновении ВАЗов пострадали двое детей
Сегодня, около 11:00 на трассе Тамбов-Саратов у поворота на село Языковка Татищевского района дорогу не поделили ВАЗ-2114 и ВАЗ-2111.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, госпитализация потребовалась 8-летнему мальчику, 9-летней девочке, пассажирке и водителю из «четырнадцатой».
Кроме того, травмы получили еще одна женщина из салона «Лады». Водитель «одиннадцатой» отделался легкими ушибами и ссадинами.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Сотрудники Облспаса госпитализируют трех человек, детей отправят в областную клиническую больницу.
Фото Облспаса
Остальные участники аварии отказались ехать в медицинское учреждение.
На месте работают спасатели центрально-поисковой областной службы спасения. Выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU