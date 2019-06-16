В Саратовской области православные верующие отмечают День Святой Троицы

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-16T10:56:00+03:00

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Сегодня, 16 июня, в Саратовской области православные христиане отмечают праздник Святой Живоначальной Троицы.

Этот день является одним из двунадесятых церковных праздников и празднуется на 50-й день после Воскресения Христова.

В книге «Деяний апостольских» отмечается, что в этот день Святой Дух сошел на учеников Христа, после чего они начали славить господа на разных языках.

Это поразило людей и они приняли христианскую веру.

По традиции, на Пятидесятницу православные срывают веточки березы, идут с ними в церковь или ставят дома в вазу. Это — символ жизни.

Накануне верующие отмечали Троицкую родительскую субботу. В этот день обычно посещают храмы и молятся за усопших, ходят на могилы к родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU