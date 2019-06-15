В центре Саратова при ремонте дороги в асфальт закатали спецовку

СЕГОДНЯ 18:43 2019-06-15T18:44:20+03:00

Горожане считают, что она прослужит дольше дорожного покрытия

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В центре Саратова дорожные рабочие уложили в асфальт спецодежду.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, на пересечении улиц Московская и Рахова при ремонте ливневки в асфальт была закатана спецовка.

- Ремонт дорог по-саратовски, – шутит автор поста.

Фото соцсетей

Многие комментаторы также с юмором оценили ситуацию. В частности, звучат мнения, что эта спецовка прослужит дольше самого асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU