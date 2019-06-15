Об итогах заседания Совета директоров ЦБ РФ 14 июня

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-15T16:38:14+03:00

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- Совет директоров Банка России по итогам заседания 14 июня принял решение о снижении ключевой ставки на 25 бп. до 7,5%. Прогноз совпал с прогнозами большинства аналитиков и рыночными ожиданиями.

Основным фактором для снижения ключевой ставки послужило замедление годовой инфляции и пересмотр Банком России своего прогноза по инфляции на конец 2019 г. с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%. Регулятор отметил, что в замедлении прогнозной динамики цен учтено завершение переноса повышения НДС, а также сохранение относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса. Риски замедления мировой экономики под влиянием эскалации торговых ограничений оцениваются как значимыми.

Дополнительно, Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ставки и анонсировал переход к нейтрально денежно-кредитной политики до середины 2020 г. при условии развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом. Однако, как и прежде, конкретные решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

В соответствии с подходом Банка России, текущий уровень нейтральной в ставки в реальном выражении можно оценить как сумму нейтральной (долгосрочной) реальной ставки ФРС США (около 0,8%), пятилетних кредитных свопов CDS (120 бп.), а также спреда между ключевой ставкой и ставкой RUONIA (10-20 бп). Таким образом, текущий ориентир для нейтральной ключевой ставки, при условии достижения инфляции в 2020 году своей цели в 4%, можно оценить в 6-6,5%.

В то же время, риски сохранения инфляции на более высоких уровнях остаются значимыми. Банк России отметил тенденцию в снижении годовых темпов потребительской инфляции с 5,3% до 5,1% в мае. Однако не упомянул, что базовый индекс инфляции, который не включает в себя влияние сезонных и административно-регулируемых цен, продолжает ускорение и с конца января увеличился с 4,3% г/г до 4,8%. Главным драйвером остается рост цен на продовольствие. Годовые темпы роста, оцениваемые по набору товаров, включаемых в базовый индекс инфляции, составили 6,6% и продолжают расти. При этом рост охватывает основные компоненты продовольственной корзины, такие как мясо, молоко, хлеб, макароны и крупяные изделия. С учетом того, что НДС на широкий перечень продовольственных товаров в 2019 г. не изменился, драйверы продолжающегося роста цен на еду полностью не ясны. При этом, в отличии от цен на непродовольственные товары и услуги, цены на продовольствие в большей степени реагируют на различные шоки на валютной и мировой товарном рынке, шоки спроса и предложения. Инфляция по корзине товаров, не включаемых в базовую инфляцию, замедлилась с конца января с 7,2% до 6,2% г/г.

Принимая во внимание неоднородность инфляционных процессов, возможные риски усиления волатильности на мировых товарных и финансовых рынках, следующее снижение ключевой ставки на 25 бп. можно с высокой вероятностью можно ожидать в сентябре. Это отчасти демонстрирует слабая, в рамках дневной волатильности, реакция долгового рынка на примере рынка ОФЗ. Курс рубля немного укрепился в рамках 0,3%.

В отношении темпов роста экономики Банк России стал более пессимистичен. Принимая во внимание опубликованную Росстатом статистику по динамике ВВП Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2–1,7 до 1,0–1,5%. Председатель Банка России Э.Набиуллина ранее заявила, что не ожидает существенно ускорения темпов роста экономики в связи с смягчением денежно-кредитной политики. Ограниченный рост экономики во многом связан со структурными факторами, в связи с чем ускорение темпы экономического роста в будущем Банк России преимущественно связывает с началом реализации национальных проектов, – отметил Максим Петроневич.

ИСТОЧНИК KP.RU