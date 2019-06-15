2019-06-15T15:32:25+03:00
Происшествия

Находившуюся в федеральном розыске мошенницу задержали росгвардейцы из Саратова

Женщина четыре месяца скрывалась от суда
Ольга Симонова
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В Саратове росгвардейцы задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве.

- Во время дневного патруля на улице Шелковичная правоохранители заметили гражданку, которую четыре месяца искали органы. Заметив автомобиль, дама попыталась скрыться в домах, но ее остановили, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.

Во время проверки данных опасения росгвардейцев подтвердились. 29-летняя девушка являлась подсудимой по делу о мошенничестве в сфере кредитования. Она нарушила подписку о невыезде и находилась в бегах.

Женщину передали тем, кто ее разыскивал.

В тот же день на улице Гагарина в Энгельсе росгвардейцы задержали 27-летнего парня. При нем обнаружился мобильник, который искали в связи с уголовным делом о краже с незаконным проникновением в жилище.

Молодого человека также отдали в руки полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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