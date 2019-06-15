Саратовец пробил бетон ради кражи электрокабеля

СЕГОДНЯ 13:30 2019-06-15T13:32:30+03:00

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В Энгельсе Саратовской области вчера вечером, 14 июня, росгвардейцы задержали вора.

- На объекте компании по ремонту газовых скважин, находящемся на проспекте Фридриха Энгельса, сработала тревожная сигнализация, и патруль выдвинулся туда, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

Прибывшие стражи порядка поймали мужчину, убегавшего с территории. Оказалось, что он пробил бетонное ограждение, чтобы украсть электрокабель.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла похищенное и задержала гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU