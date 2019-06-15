Под Саратовом молодая девушка за рулем скутера упала вместе с ним
Пострадавшую госпитализировали
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В Балтайском районе Саратовской области вчера вечером, 14 июня, девушка за рулем двухколесного транспорта попала в ДТП.
- Авария произошла в 20:15 у дома №8 по улице Победы села Донгуз. 18-летняя водительница не справилась с управлением скутера Racer BW5 и опрокинула свое средство передвижения, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате ДТП девушку госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU