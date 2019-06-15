В музее Радищева в Саратове сделают бесплатный вход
Музей имени Радищева в Саратове 23 июня сделает бесплатный вход для посетителей.
Как выяснила «КП-Саратов» в музее, акция приурочена к 195-летию со дня рождения художника Алексея Боголюбова.
Он — почетный гражданин Саратова, внук писателя Александра Радищева и основатель музея.
Вход бесплатным сделают в историческое здание на Радищева, 39 с 10:00 до 17:00.
Горожан ждут постоянные и временные выставки, а также рисунки учеников изостудии Дома детского творчества Волжского района Саратова и Фонда детского творчества Радищевского музея.
В тот же день пройдут мастер-классы по изготовлению венецианских масок и глиняной игрушки.
ИСТОЧНИК KP.RU