2019-06-15T12:19:22+03:00
Звезды

В музее Радищева в Саратове сделают бесплатный вход

Акция приурочена к годовщине со дня рождения Алексея Боголюбова
Ольга Симонова
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Музей имени Радищева в Саратове 23 июня сделает бесплатный вход для посетителей.

Как выяснила «КП-Саратов» в музее, акция приурочена к 195-летию со дня рождения художника Алексея Боголюбова.

Он — почетный гражданин Саратова, внук писателя Александра Радищева и основатель музея.

Вход бесплатным сделают в историческое здание на Радищева, 39 с 10:00 до 17:00.

Горожан ждут постоянные и временные выставки, а также рисунки учеников изостудии Дома детского творчества Волжского района Саратова и Фонда детского творчества Радищевского музея.

В тот же день пройдут мастер-классы по изготовлению венецианских масок и глиняной игрушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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