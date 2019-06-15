В Саратовской области в понедельник начнется «охота» на таксистов
Пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Такси»
Изменить размер текста:
В Саратовской области за пять месяцев 2019 года произошло десять аварий по вине таксистов. В них пострадали десять человек.
- Основная причина ДТП — нарушение водителями такси ПДД и несоблюдение мер безопасности, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Чтобы пресечь правонарушения, с 17 по 22 июня госавтоинспекторы проведут профилактическое мероприятие «Такси». Дорожные полицейские будут выявлять работающих нелегально или без специального разрешения водителей, а также то, как они соблюдают правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU