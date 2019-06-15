В Саратовской области в понедельник начнется «охота» на таксистов

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-15T09:36:41+03:00

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В Саратовской области за пять месяцев 2019 года произошло десять аварий по вине таксистов. В них пострадали десять человек.

- Основная причина ДТП — нарушение водителями такси ПДД и несоблюдение мер безопасности, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Чтобы пресечь правонарушения, с 17 по 22 июня госавтоинспекторы проведут профилактическое мероприятие «Такси». Дорожные полицейские будут выявлять работающих нелегально или без специального разрешения водителей, а также то, как они соблюдают правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU