В Заводском районе Саратова отключили воду
Ее не будет ориентировочно до полуночи
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В Заводском районе Саратова сегодня, 15 июня, отключили воду.
- Ориентировочно до полуночи изменены параметры водоснабжения улицам: Васильковская, Ленинградская, Вологодская, Верхоянская, Азина от проспекта Энтузиастов до Верхоянской, проспект Энтузиастов от Васильковской до Верхоянской, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Воду пришлось отключить из-за работ на ведомственных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU