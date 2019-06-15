В Заводском районе Саратова отключили воду

СЕГОДНЯ 08:54 2019-06-15T08:54:02+03:00

Ее не будет ориентировочно до полуночи

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В Заводском районе Саратова сегодня, 15 июня, отключили воду.

- Ориентировочно до полуночи изменены параметры водоснабжения улицам: Васильковская, Ленинградская, Вологодская, Верхоянская, Азина от проспекта Энтузиастов до Верхоянской, проспект Энтузиастов от Васильковской до Верхоянской, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Воду пришлось отключить из-за работ на ведомственных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU