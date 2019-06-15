2019-06-15T08:07:56+03:00
Происшествия

Под Саратовом «Волга» насмерть сбила 72-летнюю велосипедистку

Водитель сбежал, но его задержали
Ольга Симонова
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В Марксовском районе Саратовской области вчера утром, 14 июня, случилось смертельное ДТП с участием велосипеда.

- 66-летний водитель «Волги» сбил 72-летнюю женщину, ехавшую в попутном направлении, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Авария произошла в 09:50 на 354-м км автодороги СамараВолгоград. Водитель отечественного авто уехал с места ДТП, а велосипедистка скончалась до приезда «скорой».

Мужчину нашли и задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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