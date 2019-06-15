Под Саратовом «Волга» насмерть сбила 72-летнюю велосипедистку
Водитель сбежал, но его задержали
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В Марксовском районе Саратовской области вчера утром, 14 июня, случилось смертельное ДТП с участием велосипеда.
- 66-летний водитель «Волги» сбил 72-летнюю женщину, ехавшую в попутном направлении, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Авария произошла в 09:50 на 354-м км автодороги Самара — Волгоград. Водитель отечественного авто уехал с места ДТП, а велосипедистка скончалась до приезда «скорой».
Мужчину нашли и задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU