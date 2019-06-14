Росстат: В Саратовской области дороги одни из худших в России

СЕГОДНЯ 20:52 2019-06-14T20:55:59+03:00

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Лишь 10% региональных дорог Саратовской области соответствуют нормативам.

Как таким выводам пришел Росстат, опубликовавший сегодня рейтинг российских автомобильных дорог.

Саратовская область заняла в рейтинге предпоследнее место, уступив только республике Марий Эл. При этом, по сравнению с 2007 годом, доля ненормативных дорог области выросла с 71 до 90,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU