Под Марксом мужчина сгорел в авто во время взрыва
Перед этим он погрузил в багажник газовый баллон [фото]
Мужчина сгорел в авто во время взрыва. Фото СУ СКР Саратовской области
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В селе Золотовка Марксовского района мужчина сгорел во взорвавшемся авто.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла днем 14 июня.
По предварительной версии, 54-летний сельчанин погрузил в автомобиль ВАЗ газовый баллон. Потом мужчина сел в салон и тут прогремел взрыв.
Фото СУ СКР Саратовской области
Автомобиль загорелся, односельчане не смогли помочь пострадавшему и вызвали пожарных и «скорую помощь». Однако спасти мужчину не удалось.
Фото СУ СКР Саратовской области
По данному факту СУ СКР начало проверку, осмотрено место происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU