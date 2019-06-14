2019-06-14T20:42:00+03:00
Происшествия

Под Марксом мужчина сгорел в авто во время взрыва

Перед этим он погрузил в багажник газовый баллон [фото]
Екатерина Семенова
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Мужчина сгорел в авто во время взрыва. Фото СУ СКР Саратовской областиМужчина сгорел в авто во время взрыва. Фото СУ СКР Саратовской области
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В селе Золотовка Марксовского района мужчина сгорел во взорвавшемся авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла днем 14 июня.

По предварительной версии, 54-летний сельчанин погрузил в автомобиль ВАЗ газовый баллон. Потом мужчина сел в салон и тут прогремел взрыв.

Фото СУ СКР Саратовской области

Фото СУ СКР Саратовской области

Автомобиль загорелся, односельчане не смогли помочь пострадавшему и вызвали пожарных и «скорую помощь». Однако спасти мужчину не удалось.

Фото СУ СКР Саратовской области

Фото СУ СКР Саратовской области

По данному факту СУ СКР начало проверку, осмотрено место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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