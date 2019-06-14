В Юбилейном пройдет дегустация замороженных полуфабрикатов

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-14T15:56:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу 15 июня жителей Саратова и гостей города приглашают на ярмарки выходного дня.

Как сообщили «КП-Саратов» в минсельхозе, торговать продуктами питания и изделиями местных производителей будут на рынке в Юбилейном, Комсомольской и Солнечном, а также на улице Пензенская.

Кроме того, в Юбилейном будет организована дегустация кондитерских изделий, тепличных овощей и замороженных полуфабрикатов.

ИСТОЧНИК KP.RU