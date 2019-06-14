2019-06-14T15:56:17+03:00
Общество

В Юбилейном пройдет дегустация замороженных полуфабрикатов

Жителей приглашают на сельхозярмарки
Екатерина Семенова
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В субботу 15 июня жителей Саратова и гостей города приглашают на ярмарки выходного дня.

Как сообщили «КП-Саратов» в минсельхозе, торговать продуктами питания и изделиями местных производителей будут на рынке в Юбилейном, Комсомольской и Солнечном, а также на улице Пензенская.

Кроме того, в Юбилейном будет организована дегустация кондитерских изделий, тепличных овощей и замороженных полуфабрикатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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