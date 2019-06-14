Валерий Радаев поблагодарил саратовских врачей за выполнение долга
В Саратове сегодня, 14 июня, торжественно отметили День медицинского работника. Праздник состоялся в филармонии имени Шнитке.
- Уникальность выбранного вами дела в том, что оно не ограничивается глубокими знаниями, опытом, интуицией, уверенностью рук. Спасибо вам, наши доктора, медсестры, акушеры, хирурги, специалисты! Спасибо, что выбрали заведомо трудный путь и честно выполняете свой долг, тратите без остатка силы во имя того, чтобы жизнь продолжалась, — поздравил медиков губернатор Валерий Радаев.
Он также отметил, что здравоохранение в Саратовской области получило импульс к развитию, особенно, в части оказания первичной и высокотехнологичной помощи, а также укрепления материальной базы современным оборудованием.
ИСТОЧНИК KP.RU