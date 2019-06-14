Идею губернатора отметить 300-летие приезда Петра Первого в Саратов поддержал Юрий Голуб

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-14T15:45:58+03:00

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Доктор исторических наук, профессор Юрий Голуб поддержал идею губернатора отметить предстоящее 300-летие посещения Саратова Петром Первым.

- Одной из тем, оказавшихся сегодня в центре общественного внимания, стала идея благоустройства пустующего городского пространства около здания речного вокзала. Причем речь идет не просто о благоустройстве, а о превращении этой и близлежащей территории, по предложению губернатора, в своеобразный исторический квартал, архитектурной доминантой которого должен стать памятник императору Петру Первому.

Петр побывал на этом месте во время посещения Саратова в июне 1722 года. По свидетельству историков, опирающихся на сохранившиеся документы, Петр, направлявшийся по Волге в Персидский поход, сделал остановку в нашем городе для переговоров с калмыцким ханом Аюкой об участии калмыцких всадников в предстоящей схватке с персами. Сам Аюка от участия в походе уклонился, сославшись на возраст, но выделил несколько сот своих воинов.

Уже сама эта встреча придает посещению Петром Саратова государственное значение. Кроме того, есть данные о том, что Петр участвовал в богослужении, прошедшем в Троицком соборе. Поэтому идея губернатора отметить предстоящее трехсотлетие посещения Саратова великим русским царем, сыгравшим исключительную роль в судьбах нашей страны, заслуживает всяческой поддержки, поскольку зримо подтвердит причастность нашего города к важнейшим историческим событиям, — сказал Голуб.

ИСТОЧНИК KP.RU