Возбуждено дело о смертельном ДТП с участием полицейского в Саратове
В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ранее сообщалось, что около 22:50 в среду, 12 июня, на проспекте 50 лет Октября, при пересечении с Рябиновской, водитель ВАЗ-2112 не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе.
Под колесами «двенадцатой» погиб 77-летний пешеход.
При этом известно, что автомобилем управлял в свободное от службы время сотрудник полиции. Экспертиза показала, что он был трезв. Сейчас полицейский уволен из органов внутренних дел.
ИСТОЧНИК KP.RU