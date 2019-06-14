Возбуждено дело о смертельном ДТП с участием полицейского в Саратове

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-14T15:35:36+03:00

Следствие считает, что он не уступил дорогу пешеходу

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В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее сообщалось, что около 22:50 в среду, 12 июня, на проспекте 50 лет Октября, при пересечении с Рябиновской, водитель ВАЗ-2112 не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе.

Под колесами «двенадцатой» погиб 77-летний пешеход.

При этом известно, что автомобилем управлял в свободное от службы время сотрудник полиции. Экспертиза показала, что он был трезв. Сейчас полицейский уволен из органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU