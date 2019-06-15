2019-06-15T11:51:15+03:00
Происшествия

В Саратове бывший спортсмен попал на скамью подсудимых за убийство

Он забил своего собутыльника ногами до смерти
Ольга Симонова
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Фото СУ СКРФото СУ СКР
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В Кировском районе Саратова следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве.

- Следствие считает, что днем 9 апреля в квартире на улице Осипова 32-летняя женщина, ее 49-летний сожитель и двое мужчин выпивали. Во время застолья женщина заявила гостям, что уходит от возлюбленного из-за того, что он постоянно пьет и бьет ее, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Один из собутыльников решил заступиться за даму и сделал замечание мужчине. Тот заявил, что лезть в их отношения не стоит.

Тогда гражданин, которого поставили на место, оскорбился и два раза ударил соперника кулаком по лицу. Злоумышленник — бывший спортсмен, и от таких ударов потерпевший упал со стула.

Второй гость во время конфликта поспешно удалился из квартиры, а нападавший разъярился и ударил ногой лежащего мужчину в область шеи, а затем — головы.

Когда саратовец скончался, злоумышленник ушел из жилища, а женщина вызвала «скорую» и полицию. Последние нашли пьяного гражданина спящим у себя дома.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что 49-летний мужчина умер от тупой сочетанной травмы головы и тела.

Злоумышленника заключили под стражу. Он во всем признался.

Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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