В Саратове бывший спортсмен попал на скамью подсудимых за убийство
В Кировском районе Саратова следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве.
- Следствие считает, что днем 9 апреля в квартире на улице Осипова 32-летняя женщина, ее 49-летний сожитель и двое мужчин выпивали. Во время застолья женщина заявила гостям, что уходит от возлюбленного из-за того, что он постоянно пьет и бьет ее, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Один из собутыльников решил заступиться за даму и сделал замечание мужчине. Тот заявил, что лезть в их отношения не стоит.
Тогда гражданин, которого поставили на место, оскорбился и два раза ударил соперника кулаком по лицу. Злоумышленник — бывший спортсмен, и от таких ударов потерпевший упал со стула.
Второй гость во время конфликта поспешно удалился из квартиры, а нападавший разъярился и ударил ногой лежащего мужчину в область шеи, а затем — головы.
Когда саратовец скончался, злоумышленник ушел из жилища, а женщина вызвала «скорую» и полицию. Последние нашли пьяного гражданина спящим у себя дома.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что 49-летний мужчина умер от тупой сочетанной травмы головы и тела.
Злоумышленника заключили под стражу. Он во всем признался.
Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU