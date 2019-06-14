Юные киноавторы посвящают свои фильмы социальным вопросам

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-14T14:44:01+03:00

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В номинации «Общество и я» конкурсной программы фестиваля «Киновертикаль-2019» представлены 34 киноработы — почти половина всех поступивших заявок. О детских и взрослых социальных проблемах рассуждают юные авторы из Новосибирска, Нижнекамска, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга, Кемеровской, Белгородской, Московской, Ярославской и Саратовской областей. Ребята в разных формах и жанрах средствами кино раскрывают темы одиночества, ответственности за свои поступки, побед и лишений, личных «блоков» и многие другие. Учащиеся саратовского лицея № 15, к примеру, свой короткометражный фильм «Будильник» описывают как «юмористический музыкальный ролик об индивидуальных сложностях самоорганизации на пути выхода в общество».

Всего в Оргкомитет «Киновертикали-2019» поступило уже 74 заявки от авторов из 17 регионов России.

Прием киноработ продолжится до 1 августа 2019 года.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться в специальном разделе «Киновертикаль» на сайте www.sarkvc.ru.

Дополнительную информацию об условиях участия в «Киновертикали-2019» можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.

Для справки

VI открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» в этом году конкурс проводится в двух возрастных категориях:

- от 5 до 16 лет (воспитанники учреждений дополнительного образования, учащиеся общеобразовательных школ и др.);

- от 17 до 22 лет (студенты средних специальных и высших образовательных учреждений и др.).

Непрофессиональным авторам предлагают представить киноработы в одной из 4 номинаций: «Моя малая родина», «Общество и я», «Любите ли вы театр», «Свободный полет».

ИСТОЧНИК KP.RU