В Питерском районе мужчина с яйцами вломился домой к бывшей сожительнице

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-14T14:36:04+03:00

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В Питерском районе возбуждено уголовное дело против мужчины, который вломился в дом к бывшей сожительнице, чтобы поужинать.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 37-летнего ранее судимого гражданина обвиняют в незаконном проникновении в жилище.

По версии следствия, вечером 30 мая он выпил в гостях у приятеля. После этого попросил яиц, чтобы поесть.

Чтобы приготовить себе ужин злоумышленник направился домой к бывшей сожительнице, которая ранее запретила ему приходить. Несмотря на это, мужчина взломал замок и приготовил себе ужин. После этого он лег спать.

Вернувшаяся домой хозяйка квартиры обнаружила незваного гостя и вызвала полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU