Сотрудников Энгельсской поликлиники №2 поздравили с Днем медицинского работника
Сотрудников городской Энгельсской поликлиники №2 поздравили с профессиональным праздником
На торжественном собрании, посвященном «Дню медицинского работника» в Энгельсской городской поликлинике №2 депутат Саратовской областной Думы Олег Алексеев, заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по социальной сфере Татьяна Ванина, директор страховой медицинской компании «Макс — М» Татьяна Кирюхина и заместитель начальника отдела по организации оказания медицинской помощи Управления по организации оказания медицинской помощи по Энгельсскому муниципальному району Людмила Алебастрова поздравили коллектив учреждения с профессиональным праздником.
По традиции, гости вручили грамоты и благодарственные письма Министерства здравоохранения РФ и Саратовской области, Саратовской областной Думы и исполняющего обязанности главы Энгельсского муниципального района Дмитрия Тепина.
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- От себя лично поздравляю всех медицинских работников с предстоящим праздником, желаю здоровья вам и вашим семьям, дальнейшего профессионального роста, — отметил главный врач учреждения Дмитрий Ковалев.
ИСТОЧНИК KP.RU