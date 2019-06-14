Сбивший насмерть человека в Саратове полицейский уволен
В Саратове уволили сотрудника полиции, попавшего в ДТП.
- Он уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Напомним, авария произошла ночью 12 июня на проспекте 50 лет Октября. В районе остановки «Стрелка» автомобиль ВАЗ-2112 насмерть сбил пешехода. Было установлено, что машиной управлял сотрудник ППС Игорь Шуршин, который на тот момент не находился на службе.
- По результатам проведенного исследования алкогольное опьянение у сотрудника полиции, находящегося за рулем, не установлено, — подчеркнули в ГУ МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU