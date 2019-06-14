Сбивший насмерть человека в Саратове полицейский уволен

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-14T14:02:26+03:00

Анализ подтвердил, что он был трезв

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В Саратове уволили сотрудника полиции, попавшего в ДТП.

- Он уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Напомним, авария произошла ночью 12 июня на проспекте 50 лет Октября. В районе остановки «Стрелка» автомобиль ВАЗ-2112 насмерть сбил пешехода. Было установлено, что машиной управлял сотрудник ППС Игорь Шуршин, который на тот момент не находился на службе.

- По результатам проведенного исследования алкогольное опьянение у сотрудника полиции, находящегося за рулем, не установлено, — подчеркнули в ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU