2019-06-14T14:02:26+03:00
Общество

Сбивший насмерть человека в Саратове полицейский уволен

Анализ подтвердил, что он был трезв
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове уволили сотрудника полиции, попавшего в ДТП.

- Он уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Напомним, авария произошла ночью 12 июня на проспекте 50 лет Октября. В районе остановки «Стрелка» автомобиль ВАЗ-2112 насмерть сбил пешехода. Было установлено, что машиной управлял сотрудник ППС Игорь Шуршин, который на тот момент не находился на службе.

- По результатам проведенного исследования алкогольное опьянение у сотрудника полиции, находящегося за рулем, не установлено, — подчеркнули в ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудников энгельсской поликлиники №2 поздравили с Днем медицинского работника
В Энгельсе полицейский подкинул парню наркотики
В Балакове мужчине стало плохо в колодце
Панков: Рабочие встречи с дольщиками помогают достичь единой позиции
В субботу для саратовцев пройдет показ мод и выступление жонглеров
Жителя Питерки отказались признавать «Ветераном труда» из-за ошибки в имени
В Саратов приплывает экспедиция на бронекатере
На чемпионат по парашютному спорту в Саратове не набралось участников
В Саратове ищут сбежавшую домашнюю змею
Пожар в Заводском районе грозит охватить частный сектор на Пролетарской
Прокуратура обязала нерадивого застройщика в Калининске закопать котлован
В Саратове полицейский ночью насмерть сбил пешехода
Регоператор: Инвестиции в инфраструктуру вывоза ТКО превысили 600 млн руб
Яму у гордумы заделали после новости на сайте «КП-Саратов»
Мэр Саратова предлагает украсить здание в центре города граффити
Володин поддержал инициативу изъятия нелегального дохода госслужащих
В Саратове пенсионер забил ногами собутыльника сына
Под Вольском в опрокинувшемся ВАЗ-2115 пострадал пассажир
НВКбанк активно вошел в сезон кредитования посевной 2019 года
«Ростелеком» и Mail.ru Group станут партнерами в развитии цифрового школьного образования