В Энгельсе полицейский подкинул парню наркотики
В Энгельсе следователи возбудили еще одно дело в отношении начальника отдела полиции по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Его подозревают в незаконном сбыте запрещенных веществ с использованием служебного положения.
А ранее в отношении этого же мужчины и двоих его коллег уже возбуждали дело за превышение должностных полномочий с применением насилия.
- Мужчина, его заместитель и оперуполномоченный 31 октября 2018 года на одной из улиц города остановили 24 и 25-летнего парней. В ходе досмотра у них не нашли наркотиков, но в телефоне имелся адрес закладки, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Владелец мобильника попросил вернуть его, в ответ на это полицейские повалили гражданина на землю и избили, а после отвезли в отдел.
Второй парень в это время смог сбежать.
Уже в участке подозреваемый начальник отдела подбросил в одежду 25-летнего мужчины синтетический наркотик в крупном размере. После в присутствии понятых его изъяли, а на самого парня возбудили уголовное дело.
Деятельность главного полицейского по борьбе с наркотиками в Энгельсе выявили саратовские ФСБшники.
Расследование продолжается.
В ГУ МВД отметили, что все трое сотрудников полиции уже уволены, а их руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU