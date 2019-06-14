Панков: Рабочие встречи с дольщиками помогают достичь единой позиции

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-14T13:26:25+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Сегодня в повестке рабочей группы по обманутым дольщикам нет домов, которые курирую. Поэтому встретимся со специалистами, дольщиками и еще раз проработаем планы по нашим объектам. Опыт показал, что результат во многом зависит от единой позиции минстроя, городских специалистов и самих людей. Такие рабочие встречи за рамками заседаний помогают ее достичь, — заявил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU