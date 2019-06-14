Панков: Рабочие встречи с дольщиками помогают достичь единой позиции
Депутат Госдумы проведет встречу за рамками заседания рабочей группы по проблемным домом
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.
- Сегодня в повестке рабочей группы по обманутым дольщикам нет домов, которые курирую. Поэтому встретимся со специалистами, дольщиками и еще раз проработаем планы по нашим объектам. Опыт показал, что результат во многом зависит от единой позиции минстроя, городских специалистов и самих людей. Такие рабочие встречи за рамками заседаний помогают ее достичь, — заявил Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU