2019-06-14T13:26:25+03:00
Общество

Панков: Рабочие встречи с дольщиками помогают достичь единой позиции

Депутат Госдумы проведет встречу за рамками заседания рабочей группы по проблемным домом
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Сегодня в повестке рабочей группы по обманутым дольщикам нет домов, которые курирую. Поэтому встретимся со специалистами, дольщиками и еще раз проработаем планы по нашим объектам. Опыт показал, что результат во многом зависит от единой позиции минстроя, городских специалистов и самих людей. Такие рабочие встречи за рамками заседаний помогают ее достичь, — заявил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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