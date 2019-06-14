В субботу для саратовцев пройдет показ мод и выступление жонглеров

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-14T13:22:39+03:00

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В Саратове завтра, 15 июня, пройдет ежегодный фестиваль «Городские выходные».

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- Праздничная программа начнется с зарядки с Ильей Кузнецовым на улице Волжская, а продолжится сладким завтраком с «Трдельниками». Также гостям представят программы «Пора обедать» с «Борщом» и «Легкий ужин от шеф-повара», — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

С 10:00 на набережной Космонавтов состоится «Детская Беговелогонка».

Кроме того, на улице Волжская и в «Липках» будут работать различные спортивные площадки, пройдет показ мод, выступления жонглеров, саратовских музыкантов и танцоров, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши.

ИСТОЧНИК KP.RU