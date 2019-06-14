Жителя Питерки отказались признавать «Ветераном труда» из-за ошибки в имени

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-14T13:17:18+03:00

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В Питерском районе Саратовской области 61-летнему местному жителю отказывались присвоить звание «Ветеран труда».

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, в связи с этим мужчина обратился в надзорное ведомство, которое проверило правомерность действий минсоцразвития.

Проверка показала, что трудовой стаж заявителя составляет 25 лет. Гражданин награжден нагрудным знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки», поэтому может претендовать на звание «Ветеран труда» и социальные льготы.

Причиной отказа стало то, что в удостоверении к нагрудному знаку неправильно написано имя мужчины.

Через суд удалось добиться признания мужчины «Ветераном труда». Ему вручено соответствующее удостоверение и теперь он может получать льготы на оплату коммунальных услуг, телефона, проезда и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU