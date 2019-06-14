На чемпионат по парашютному спорту в Саратове не набралось участников
Мероприятие отменилось
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В Саратовской области отменился чемпионат по парашютному спорту.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, причиной стала нехватка участников.
Мероприятие должно было состояться 15 и 16 июня на аэродроме «Дубки», но заявок поступило слишком мало.
В связи с этим Минспорт предлагает саратовцам посетить другие мероприятия. Например, первенство по легкоатлетическому кроссу или чемпионат по русским шашкам.
ИСТОЧНИК KP.RU