Прокуратура обязала нерадивого застройщика в Калининске закопать котлован
В Калининске Саратовской области прокуратура выявила нерадивого застройщика.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, нарушения найдены при возведении многоквартирного жилого дома по улице Чиркина.
Оказалось, что земельный участок не используется по назначению. Застройщик — ООО «Строительная компания «Система» — выкопал котлован, но больше никакие работы не производит. При этом опасный участок не огорожен, знаки безопасности не установлены.
Срок аренды участка истек.
Прокуратура обратилась в суд, который обязал ООО «Строительная компания «Система» привести земельный участок по улице Чиркина в первоначальное состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU