Прокуратура обязала нерадивого застройщика в Калининске закопать котлован

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-14T12:18:00+03:00

Компания не ведет работы по строительству дома

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В Калининске Саратовской области прокуратура выявила нерадивого застройщика.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, нарушения найдены при возведении многоквартирного жилого дома по улице Чиркина.

Оказалось, что земельный участок не используется по назначению. Застройщик — ООО «Строительная компания «Система» — выкопал котлован, но больше никакие работы не производит. При этом опасный участок не огорожен, знаки безопасности не установлены.

Срок аренды участка истек.

Прокуратура обратилась в суд, который обязал ООО «Строительная компания «Система» привести земельный участок по улице Чиркина в первоначальное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU