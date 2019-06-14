В Саратове полицейский ночью насмерть сбил пешехода
В главке по данному факту проводится служебная проверка
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ГУ МВД области сообщает, что в аварии, произошедшей поздним вечером 12 июня в Саратове, участвовал полицейский.
- В 23:25 на проспекте 50 лет Октября водитель ВАЗ-2112 на освещенном участке дороги в зоне пешеходного перехода наехал на внезапно выбежавшего на проезжую часть мужчину. Он скончался на месте, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Машиной управлял сотрудник ППСП УМВД России по Саратову. Правоохранитель был в гражданской одежде и не на работе.
У участников ДТП взяли анализы.
В главке по данному факту проводится служебная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU