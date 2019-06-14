Регоператор: Инвестиции в инфраструктуру вывоза ТКО превысили 600 млн руб

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-14T12:16:20+03:00

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Региональный оператор Саратовской области контролирует качество услуги по вывозу твердых коммунальных отходов со стороны мусоровывозящих компаний. Совокупные инвестиции в инфраструктуру вывоза ТКО с начала деятельности Регоператора составили более 600 млн рублей. На эти средства была закуплена новая высокопроизводительная техника, отвечающая предъявляемым требованиям. Ведется замена контейнеров мусоровывозящими компаниями по всей зоне деятельности, включая сельские поселения.

- Мусоровывозящие компании активно реализуют задачи по обновлению инфраструктуры. Договоры, которые мы заключили в марте, позволяют обеспечить долгосрочные инвестиции. В регион продолжает прибывать новая мусоровывозящая техника, в том числе машины, предназначенные для транспортирования крупногабаритных отходов. Региональный оператор заинтересован в том, чтобы оказывать свои услуги с максимально возможным уровнем качества, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

В Регоператоре отметили, что весь массив вновь образованного ТКО в зоне обслуживания Регоператора проходит экологически безопасные обработку и захоронение на объектах коммунальной инфраструктуры, построенной АО «Управление отходами» в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU