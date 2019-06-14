Яму у гордумы заделали после новости на сайте «КП-Саратов»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-14T12:14:20+03:00

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Мэрия Саратова отреагировала на свежие провалы на дорогах.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», ямы появились у гордумы и театра кукол «Теремок».

- В настоящее время устранены провалы дорожного полотна по следующим адресам: Комсомольская между Чернышевского и Мичурина; Первомайская ниже Чернышевского, у здания Саратовской городской думы; на пересечении улиц Мичурина и Бабушкиного взвоза у театра «Теремок», — ответили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU