Яму у гордумы заделали после новости на сайте «КП-Саратов»
Мэрия отчиталась о работе
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Мэрия Саратова отреагировала на свежие провалы на дорогах.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», ямы появились у гордумы и театра кукол «Теремок».
- В настоящее время устранены провалы дорожного полотна по следующим адресам: Комсомольская между Чернышевского и Мичурина; Первомайская ниже Чернышевского, у здания Саратовской городской думы; на пересечении улиц Мичурина и Бабушкиного взвоза у театра «Теремок», — ответили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU