Володин поддержал инициативу изъятия нелегального дохода госслужащих

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-14T12:06:59+03:00

Изменить размер текста: A A

У госслужащих могут изымать денежные средства, легитимность которых они не подтвердили.

Как сообщает пресс-служба Государственной думы, соответствующий законопроект разрабатывает Минюст. Причем спикер ГД Вячеслав Володин поддерживает эту инициативу.

- Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией, — говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

Законопроект разрабатывается в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Предполагается, что ряд государственных и муниципальных чиновников, а также служащие госкорпораций будут представлять декларации о доходах, а расходы должны им соответствовать.

Если не будут представлены сведения, подтверждающие получение доходов на законном основании, то средства будут изыматься.

ИСТОЧНИК KP.RU