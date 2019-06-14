2019-06-14T12:06:59+03:00
Общество

Володин поддержал инициативу изъятия нелегального дохода госслужащих

Соответствующий законопроект рассматривается в Минюсте
Екатерина Семенова
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У госслужащих могут изымать денежные средства, легитимность которых они не подтвердили.

Как сообщает пресс-служба Государственной думы, соответствующий законопроект разрабатывает Минюст. Причем спикер ГД Вячеслав Володин поддерживает эту инициативу.

- Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией, — говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

Законопроект разрабатывается в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Предполагается, что ряд государственных и муниципальных чиновников, а также служащие госкорпораций будут представлять декларации о доходах, а расходы должны им соответствовать.

Если не будут представлены сведения, подтверждающие получение доходов на законном основании, то средства будут изыматься.

ИСТОЧНИК KP.RU

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