Володин поддержал инициативу изъятия нелегального дохода госслужащих
У госслужащих могут изымать денежные средства, легитимность которых они не подтвердили.
Как сообщает пресс-служба Государственной думы, соответствующий законопроект разрабатывает Минюст. Причем спикер ГД Вячеслав Володин поддерживает эту инициативу.
- Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией, — говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.
Законопроект разрабатывается в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Предполагается, что ряд государственных и муниципальных чиновников, а также служащие госкорпораций будут представлять декларации о доходах, а расходы должны им соответствовать.
Если не будут представлены сведения, подтверждающие получение доходов на законном основании, то средства будут изыматься.
ИСТОЧНИК KP.RU