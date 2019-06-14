В Саратове пенсионер забил ногами собутыльника сына

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-14T11:34:00+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова следователи предъявили обвинение 67-летнему местному жителю в причинении смерти по неосторожности.

- Следствие считает, что вечером 28 декабря 2018 пенсионер пришел в частный дом на 6-м Новоузенском проезде, где живет его 44-летний сын. Кроме него, в доме были еще четверо мужчин. Один из них — 51-летний — спал на полу в коридоре, а остальные пили, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Разгневанный гражданин начал требовать, чтобы все ушли из жилья его сына. Двое удалились, а тот, что спал, никак на требования не реагировал.

Пенсионер разозлился и два раза ударил его ногой по голове, после чего ушел в комнату, а утром ушел из дома, не придав значения, что избитый лежит все на том же месте.

После ухода отца мужчина проверил пульс потерпевшего и понял, что он мертв. Хозяин жилища побежал к соседям и попросил вызвать «скорую», которая констатировала смерть, а судмедэкспертиза установила, что он умер от тупой травмы головы.

Во время следствия пенсионер признал свою вину.

После завершения расследования уголовное дело направят прокурору.

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ИСТОЧНИК KP.RU