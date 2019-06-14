Под Вольском в опрокинувшемся ВАЗ-2115 пострадал пассажир

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-14T11:03:47+03:00

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В Вольском районе вчера ночью, 13 июня, в ДТП попал ВАЗ-2115.

- Авария произошла в 03:20 на 157-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград. 60-летний водитель авто разогнался, съехал с дороги и опрокинулся в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате ДТП пострадал 64-летний пассажир. Его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU