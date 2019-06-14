В Саратове росгвардейцы задержали автовора с радаром-детектором

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-14T10:36:55+03:00

Хозяин машины попытался сам догнать злоумышленника, но не смог

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В Саратове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже радара-детектора.

- К патрулю обратился взволнованный гражданин и заявил, что увидел из окна дома, как незнакомец копается в его машине, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

Мужчина выбежал из подъезда и спугнул злоумышленника, но догнать его не смог.

Росгвардейцы по приметам задержали на 1-й Садовой улице подозреваемого — 27-летнего рецидивиста из Татищевского района.

Вызванная следственно-оперативная группа изъяла из сумки мужчины украденный радар-детектор.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU