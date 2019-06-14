Директору досугового учреждения в Новоузенске дали условный срок за «мертвые души»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-14T10:39:30+03:00

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В Новоузенском районе Саратовской области вынесен приговор 44-летней женщине, бывшему директору Культурно-досугового объединения.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ее признали виновной в трех эпизодах мошенничества с использованием служебного положения.

Оказалось, что ранее директор приняла на работу нескольких фиктивных сотрудников: руководителя кружка по вокалу и двух худруков. Свои обязанности те не исполняли, а начисленную им зарплату подсудимая присваивала.

Сумма ущерба от «мертвых душ» превысила 233 тыс. рублей.

Суд приговорил женщину к полутора годам условно с испытательным сроком — год. Кроме того, отдельным иском с подсудимой была взыскана сумма ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU