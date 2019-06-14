В Саратове иномарка сбила стоящего на краю проезжей части мужчину
ДТП случилось во дворе дома
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В Саратове вчера ночью, 13 июня, 25-летний водитель иномарки сбил мужчину.
- ДТП случилось в 01:30 во дворе дома №5 по улице Южно-Зеленая. Парень за рулем Kia наехал на 27-летнего пешехода, стоящего на краю проезжей части, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Пострадавшего осмотрели и отпустили.
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ИСТОЧНИК KP.RU