В Саратове иномарка сбила стоящего на краю проезжей части мужчину

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-14T10:30:13+03:00

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В Саратове вчера ночью, 13 июня, 25-летний водитель иномарки сбил мужчину.

- ДТП случилось в 01:30 во дворе дома №5 по улице Южно-Зеленая. Парень за рулем Kia наехал на 27-летнего пешехода, стоящего на краю проезжей части, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Пострадавшего осмотрели и отпустили.

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ИСТОЧНИК KP.RU