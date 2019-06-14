2019-06-14T09:54:30+03:00
Происшествия

В Энгельсе задержали 16-летнего закладчика

Юноша попался с наркотиками, когда пил на улице
Ольга Симонова
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В Энгельсе следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

- Следствие считает, что в апреле 2019 года юноша купил синтетическое вещество в крупном размере. Днем 28 апреля он пил в общественном месте, в связи с чем его задержала полиция, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Во время личного досмотра у парня нашли 15 пакетиков с наркотиками, а при осмотре телефона выяснилось, что он работал закладчиком.

Обнаруженные при нем свертки он еще не успел разложить.

Следователи продолжают расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения для юноши, выясняются условия его жизни и воспитания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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