НВКбанк активно вошел в сезон кредитования посевной 2019 года

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-14T11:00:55+03:00

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Ежегодно НВКбанк проявляет себя надежным и традиционным партнером аграрного сектора Саратовской области.

Длительное пребывание на рынке финансовых услуг позволило банку приобрести огромный опыт взаимовыгодного сотрудничества с клиентами. Банк на постоянной основе оказывает поддержку предприятиям аграрного сектора региона, предлагая как долгосрочные, так и краткосрочные программы, позволяющие предпринимателям приобрести семенной фонд, горюче-смазочные материалы, пополнить товарные запасы и модернизировать производства.

Данной формой поддержки могут воспользоваться не только крупные сельхозорганизации, но и владельцы личных подсобных хозяйств, а также малые формы хозяйствования.

Благодаря тесному сельхозтоваропроизводителей регион не раз становился лидером по сбору подсолнуха, пшеницы и других культур. Показательным является рекорд области в 2017 году — 5 млн тонн урожая.

В этом году банк уже профинансировал значительную часть предприятий аграрной отрасли региона и, по состоянию на 1 мая 2019 года, кредитный портфель по данному направлению превысил 3,2 млрд рублей. В течение 2 квартала 2019 года запланировано выдать дополнительно свыше 300 млн рублей.

- Признаюсь, работать с аграриями родного региона всегда почетно! Ведь в результате партнерства стороны получают не только финансовую прибыль, но и продукцию, которой пользуются жители Саратовской области и других городов России. Это ценный вклад не только в развитие экономики, но и в качество жизни земляков. Надеемся, этот год станет рекордным по сбору урожая, — отметил председатель правления АО «НВКбанк» Владимир Кравцев.

Для того, чтобы получить информацию о сотрудничестве с НВКбанком, позвоните по телефону: (8452) 344-344.

Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк» основано в 1990 году и является одним из первых коммерческих банков Саратова. За 28 лет работы банк зарекомендовал себя как адежный партнер на финансовом рынке региона. Своим клиентам НВКбанк предоставляет широкий спектр банковских услуг.

Лицензия на осуществление банковских операций № 931 от 22.04.2016 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU