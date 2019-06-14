В Энгельсе вечером столкнулись Ford и Mercedes

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-14T09:42:57+03:00

ДТП случилось у дома №119 по улице Тельмана

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе вчера вечером, 13 июня, столкнулись две иномарки.

- ДТП случилось в 19:30 у дома №119 по улице Тельмана. 54-летний мужчина за рулем Ford нарушил правила маневрирования и врезался в Mercedes Benz, которым управлял 37-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате ДТП пострадал 45-летний пассажир Ford. После осмотра его отпустили.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU