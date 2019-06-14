В Энгельсе вечером столкнулись Ford и Mercedes
ДТП случилось у дома №119 по улице Тельмана
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В Энгельсе вчера вечером, 13 июня, столкнулись две иномарки.
- ДТП случилось в 19:30 у дома №119 по улице Тельмана. 54-летний мужчина за рулем Ford нарушил правила маневрирования и врезался в Mercedes Benz, которым управлял 37-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
В результате ДТП пострадал 45-летний пассажир Ford. После осмотра его отпустили.
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ИСТОЧНИК KP.RU