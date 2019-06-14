Саратовской области не выделили федерального куратора
Саратовская область не получила куратора от правительства России.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», регионы с наиболее сложной экономической ситуацией должны были получить кураторов из числа федеральных министров.
Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев отнес к таковым: Калмыкию, Мордовию, Марий Эл, Республики Алтай и Тыва, Саратовскую, Курганскую, Пензенскую области.
«Ведомости» сообщают, что кураторов получили Алтай, Карелия и Тува — министр экономического развития Максим Орешкин; Адыгея — министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев; Марий Эл — министр строительства Владимир Якушев, Алтайский край — министр труда Максим Топилин; Курганская область — министр финансов Антон Силуанов.
Еще для трех регионов кураторы не определены. Это Калмыкия, Чувашия и Псковская область.
Три региона, о которых говорилось ранее, Мордовия, Курганская и Саратовская области, в сообщении «Ведомостей» не упоминаются.
ИСТОЧНИК KP.RU