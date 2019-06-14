В Ртищеве мужчина убил пенсионера табуретом

СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-14T09:13:43+03:00

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В Ртищеве Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя поселка Правда. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Следствие считает, что днем 18 марта пьяный мужчина пришел к своему 70-летнему знакомому, и они продолжили вместе пить. Во время застолья гость вспомнил старые обиды и два раза ударил хозяина дома по голове деревянным табуретом, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Злоумышленник ушел, а родственники пенсионера, проживавшие по соседству, услышали шум и пришли. Мужчина успел им рассказать, кто его избил.

«Скорая» госпитализировала потерпевшего, но 8 апреля он умер.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина скончался от тупой травмы головы с кровоизлиянием под оболочки и с ушибом головного мозга.

Злоумышленника заключили под стражу. Он признал свою вину.

Дело направлено прокурору.

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ИСТОЧНИК KP.RU