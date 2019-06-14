2019-06-14T09:30:53+03:00
Недвижимость

Вниманию абонентам ООО «КВС»: изменяются сроки и способы передачи показаний ИПУ

Данные можно передать дистанционно
Екатерина Семенова
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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» заключен договор с Городским расчетным центром (ООО «СарРЦ») на оказание услуг по расчету, начислению платы, выпуску платёжных документов потребителям. Квитанции об оплате за июнь 2019 года абоненты получат от нового расчетного центра.

Обращаем внимание, что передача показаний индивидуальных приборов учета производится с 20 по 23 число каждого месяца. Для повышения качества обслуживания потребителей абонентам доступны новые сервисы передачи показаний. Данные о потребленных коммунальных услугах за июнь 2019 года можно предоставить дистанционно:

1. На сайте саррц.рф через сервис «Показания ИПУ» или Личный кабинет;

2. По электронной почте IPU@SARRC.RU, отправив сообщение формата: номер лицевого счета#ФИО#ХВС-111#ГВС стоки-111#Полив 111# (где 111 — показания приборов учета);

3. С помощью мессенджера TELEGRAM — бот «саррц» @metters_sarrc_bot;

4. Отправив СМС по номеру 8-937-265-33-43 (формат сообщения: номер Лицевого счета#ФИО#ХВС-111#ГВС стоки-111#111#Полив-111# (где 111 — показания приборов учета);

5. Посредством автоответчика (круглосуточно) (8452) 39-07-17 (формат сообщения: номер лицевого счета, показания ИПУ).

Также передать показания ИПУ возможно через терминалы на пунктах абонентского обслуживания по адресам: улица Рабочая 29/39, проспект Энтузиастов 40а, улица Тульская, 25. Отрывной талон платежного документа с показаниями принимается специалистами пунктов обслуживания ООО «СарРЦ» и ООО «ПлатежЦентр», а также посредством специальных ящиков для показаний (адреса размещения на сайте https://xn--80a6aab2a.xn--p1ai/person/status/).

Напоминаем, номера лицевых счетов абонентов остаются прежними. По действующему лицевому счету для потребителей ООО «КВС» доступна регистрация в личном кабинете на сайте https://my.sarrc.ru/#/user/login.

ИСТОЧНИК KP.RU

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