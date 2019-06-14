В автобусе №6 в Саратове упала пенсионерка

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-14T08:59:57+03:00

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В Саратове вчера вечером, 13 июня, из-за резкого торможения автобуса №6 упала пенсионерка.

- Инцидент случился в 20:00 у дома №6а по улице Чернышевского. 41-летний водитель машины Mercedes резко затормозил, в результате чего упала 65-летняя женщина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД.

После осмотра пострадавшую отпустили.

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ИСТОЧНИК KP.RU