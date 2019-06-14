В Саратове из-за схода вагона остановились два трамвайных маршрута
ЧП случилось в районе подшипникового завода
Изменить размер текста:
В Заводском районе Саратова сегодня, 14 июня, остановились два трамвайных маршрута из-за ЧП на рельсах.
- Из-за схода вагона в 09:08 перестали ходить трамваи №№2 и 7, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Отмечается, что ЧП случилось в районе подшипникового завода.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU