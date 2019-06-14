В Саратове из-за схода вагона остановились два трамвайных маршрута

СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-14T08:40:00+03:00

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В Заводском районе Саратова сегодня, 14 июня, остановились два трамвайных маршрута из-за ЧП на рельсах.

- Из-за схода вагона в 09:08 перестали ходить трамваи №№2 и 7, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Отмечается, что ЧП случилось в районе подшипникового завода.

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ИСТОЧНИК KP.RU