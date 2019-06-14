2019-06-14T09:03:20+03:00
Происшествия

В Саратове за использование чужой банковской карты мужчину отправили на исправработы

Он потратил 8 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова вынесен приговор 34-летнему жителю Новобурасского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, мужчину признали виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

В начале декабря 2018 года гражданин нашел чужую банковскую карту. В течение двух дней он расплачивался ею в магазинах и потратил в общей сложности более 8 тыс. рублей.

Суд отправил его на исправительные работы сроком полтора года. 15% заработка будут направлены в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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