В Калининском районе подросток упал с мотоцикла
После медицинского осмотра парня отпустили
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В Калининском районе Саратовской области вчера ночью, 13 июня, 17-летний подросток упал с мотоцикла Racer.
- ДТП случилось в два часа ночи на 9-м км автоподъезда к селу Ахтуба, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Предполагается, что юноша без прав разогнался, не справился с управлением и опрокинул мотоцикл. После медицинского осмотра парня отпустили.
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ИСТОЧНИК KP.RU