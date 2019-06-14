В Калининском районе подросток упал с мотоцикла

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-14T08:36:24+03:00

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В Калининском районе Саратовской области вчера ночью, 13 июня, 17-летний подросток упал с мотоцикла Racer.

- ДТП случилось в два часа ночи на 9-м км автоподъезда к селу Ахтуба, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Предполагается, что юноша без прав разогнался, не справился с управлением и опрокинул мотоцикл. После медицинского осмотра парня отпустили.

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ИСТОЧНИК KP.RU